martedì 18 Agosto 2026

Si è risvegliato lo scout colpito da un fulmine sul Monte Livata

Sono in netto miglioramento le condizioni del 16enne ricoverato da dieci giorni nella Terapia Intensiva del Gemelli di Roma

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 18-8-2026 ore 10:38Ultimo aggiornamento: 18-8-2026 ore 10:38

ROMA – Sono in netto miglioramento le condizioni dello scout 16enne ricoverato da dieci giorni nella Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, diretta dal professor Marco Piastra. Il giovane era stato colpito da un fulmine durante un campeggio sul Monte Livata, a Subiaco. È quanto si legge in una nota del nosocomio capitolino.

Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra, dunque, una significativa evoluzione positiva. Nelle prossime ore, se l’andamento favorevole sarà confermato, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l’avvio di una seconda fase del ricovero, orientata alla neuroriabilitazione.

Il team della Terapia Intensiva e Trauma Center Pediatrico del Policlinico Gemelli esprime grande soddisfazione per i risultati fin qui raggiunti, resi possibili dalla catena della sopravvivenza (grazie agli scout e ai soccorsi sul luogo dell’evento) e dalle cure intensive erogate.

Va sottolineato il costante impegno dell’équipe che ha seguito il ragazzo fin dal momento del ricovero, quando era giunto al Gemelli in condizioni di estrema gravità a seguito della scarica elettrica provocata dal fulmine che lo aveva colpito e dal conseguente arresto cardiaco.

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