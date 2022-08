Noemi Bocchi incinta di Totti? Arriva la smentita

ROMA – Il gossip più caldo dell’estate è destinato ad avere vita breve. Arriva la smentita. Noemi Bocchi non è incinta di Francesco Totti. La nuova compagna del Pupone era stata avvistata al Mater Dei di Roma, scatenando la curiosità e i magazine rosa. A cancellare ogni dubbio è Alfonso Signorini, il quale rivela la verità sulla visita in ospedale della donna.

LEGGI ANCHE: Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Impazza il gossip

“Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”, scrive il direttore del settimanale.

PER TOTTI ALTRE PRIORITÀ

Nei pensieri dell’ex Capitano della Roma ci sarebbe ben altro: “Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso“. Insomma niente cicogna in casa Totti, almeno per il momento.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it