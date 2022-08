Maxi incendio in un deposito alla Magliana

ROMA – Un grosso incendio è scoppiato stamattina in un deposito di materiali edili in zona Magliana, a Roma, e sta ancora mettendo a dura prova i Vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che si registrano oggi nella Capitale: la grande colonna di fumo è visibile da stamattina in gran parte della città. Le fiamme si sono propagate anche all’esterno dell’area aggredendo la vegetazione e raggiungendo anche il fienile di un’azienda agricola sulla Portuense.

La sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma già dalle 10 di stamattina ha inviato in via della Magliana 1247 tre squadre con due autobotti, il carro schiuma, il funzionario di servizio con il capo turno e il carro autoprotettori per intervenire sulle fiamme, generatesi all’interno di un deposito di materiali edili di circa 5.000 mq.

L’incendio ha interessato completamente l’area e alcuni depositi che contenevano diversi materiali. Sul posto i mezzi di supporto della Protezione civile di Roma con l’ausilio anche di un’autobotte kilolitrica oltre alla Polizia di Roma Capitale, e nel primo pomeriggio anche il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) per direzionare i lanci dell’elicottero dato il propagarsi dell’incendio alla vegetazione circostante.

