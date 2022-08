Khaby Lame è italiano: il tiktoker ha ottenuto la cittadinanza

ROMA – “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Khaby Lame è ufficialmente un cittadino italiano. Il celebre tiktoker ha prestato giuramento nel Comune di Chivasso in presenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

Visibilmente emozionato, Khaby non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti tanto che a fargli compagnia, questa mattina, nel corso della cerimonia c’era un suo amico d’infanzia dello stesso rione.

“Mi sentivo italiano anche prima di oggi, mi sono sempre sentito come tutti gli altri”, ha detto dopo il giuramento.

KHABY: “MI STO ANCORA ABITUANDO ALLA FAMA”

Dalle case popolari alla ribalta: in poco tempo Khaby ha conquistato milioni di follower in tutto il mondo con i suoi video, semplici e incisivi. Tutti realizzati per vincere la noia durante i lockdown allo scoppio della pandemia di Covid. Presto è diventato il re di TikTok, il più seguito al mondo, anche dai vip. Ne sono la prova gli incontri con personaggi come Alex Del Piero o Paul Pogba.

Della sua infanzia ricorda che “eravamo felici anche se nessuno aveva niente, eravamo sempre con il sorriso”. E sulle luci dei riflettori che lo seguono dice: “Ancora mi sto abituando”.

