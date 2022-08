Tre giorni per Said, annegato dopo aver salvato 2 bimbi a Castel Volturno

NAPOLI – Da oggi al 20 agosto nella chiesa di Santa Maria del Mare al Villaggio Coppola di Castel Volturno (Caserta) si terrà la seconda edizione di ‘Castel Volturno in festa’, organizzata dalle associazioni Città Domitia, Santa Maria del Mare, Mediterraneamente e C’entro, con il patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del comune di Castel Volturno. La kermesse è interamente dedicata a Rahhal Amarri, detto Said, il 42enne di origine marocchina annegato il 7 giugno scorso dopo aver salvato due bambini nelle acque di Castel Volturno. A Said in particolare sono stati dedicati un premio e il torneo di calcio che si svolgerà nei campi di calcetto di Pinetamare oggi dalle 17. Tanti gli artisti che hanno deciso di partecipare gratuitamente all’iniziativa per contribuire alla raccolta fondi destinata a sostenere la famiglia di Said.

Durante la prima serata del 18 agosto saliranno sul palco Filippo Schisano, Ciro Landi, Isa Jam, Spazio Arte (scuola di ballo di Barbara Postiglione), Gianluca Zeffiro, Claudio Breyer. Domani, invece, “La compagnia teatrale tra palco e Realtà” proporrà uno spettacolo comico. A seguire Carolina Reapers e Rosy Romano. Infine, sabato 20 agosto si esibiranno Anna di Bernardo, Antonio Zollo, Ilaria Zollo, Enzo Peroncino, Bono Vox & His Band (Cover band U2). Allestita anche la mostra dell’artista ucraina Larysa Sukova. Si potrà donare sia all’ingresso della Chiesa che con bonifico intestato alla moglie di Said, Hanane Benhadda, indicando l’Iban 011195000001200000311048.

