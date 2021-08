Comunali, Gianni Pittella si candida a sindaco di Lauria

POTENZA – “Mi candido a sindaco della mia città”. Il senatore del Partito democratico Gianni Pittella annuncia, con un post su Facebook, la volontà di candidarsi a ricoprire la carica di primo cittadino di Lauria (Potenza), piccolo Comune della Basilicata del quale è originario.

“Lauria mi ha sempre sostenuto e dato tanto, ora – scrive l’ex europarlamentare dem – serve che io restituisca tutto al mio paese, la mia esperienza internazionale, il mio sistema di relazioni. È un onore e un dovere. Accompagnerò i giovani amministratori e tutti coloro che condividono con me l’amore per la politica, in un processo di crescita mettendo a disposizione tutto ciò che so, favorendo in ogni modo sinergia, condivisione e pace all’interno della nostra comunità”.



“Lavorerò al fianco di tutti, chiederò a tutti, e in particolare ai giovani – annuncia – di scrivere il programma e poi di attuarlo prevedendo anche strumenti di misurazione dei risultati, metterò al primo posto gli ultimi, e chi lavora con passione ed eccellenza. Più convinto e appassionato che mai, vorrei essere il vostro sindaco”.