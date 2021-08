Covid, sono 7.162 i nuovi casi. Crescono ricoveri e terapie intensive

ROMA – Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 5.273. Considerando guariti e deceduti, il numero delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia sale ad almeno 4.456.765. I decessi odierni sono 69, in crescita rispetto ai 54 di ieri, per un totale di 128.579 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.199.404, ovvero 7.424 rispetto a ieri. Gli attuali positivi, ossia le persone che hanno il virus, sono in tutto 128.782, pari a 334 in meno.



Per quanto riguarda i tamponi totali, quelli molecolari e antigenici sono stati 226.423, ovvero 11.650 in meno rispetto a ieri quando erano stati 238.073. Mancano sempre i test del Lazio. Il tasso di positività è del 3,1%, mentre ieri era pari al 2,2%. Sul fronte del sistema sanitario oggi si registra una crescita di ricoveri e terapie intensive. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +87 (ieri +138), per un totale di 3.559 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +19 (ieri +19), numero che porta il totale dei malati più gravi a 442, con 50 ingressi in rianimazione (ieri 49).