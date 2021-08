Le promesse dei talebani e le prime denunce: cosa sta accadendo in Afghanistan

ROMA – Rispetto dei diritti delle donne, nel quadro della legge islamica, nessun attacco all’indipendenza dei media e un governo all’insegna della pace, senza vendette di sorta. Sono questi i punti chiave della conferenza stampa di Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, per la prima volta a tu per tu con la stampa di tutto il mondo da quando le milizie hanno fatto ingresso nella capitale Kabul e hanno proclamato un “Emirato islamico”. Già arrivano le prime denunce di arresti e violenze però, come quello di Salima Mazari, governatrice di un distretto centro-settentrionale e leader hazida, di cui si erano perse le tracce da due giorni. Brando Ricci della nostra redazione Esteri fa il punto su quanto sta accadendo in Afghanistan e sulle ultime notizie in arrivo da Kabul.

