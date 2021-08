Covid, Oms: “In 7 giorni oltre 4,4 milioni di casi (+2%)”

ROMA – Il bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità informa che nei giorni compresi tra il 9 ed il 15 agosto il numero di casi positivi al covid segnalati nel mondo ha superato i 4,4 milioni (+2% rispetto alla settimana precedente), dato che porta il totale dei contagi a più di 206 milioni da inizio pandemia. Rimane stabile il numero dei decessi: sono oltre 66mila questa settimana, per un totale da inizio pandemia di quasi 4,4 milioni.

In Europa si registra una diminuzione di nuovi casi settimanali rispetto alla media mondiale (1%), con 1.134.516 di contagi registrati negli ultimi 7 giorni, pari al 26% del totale, una delle quote più alte dopo le Americhe che pesano per il 34%. I decessi sono in calo del 3%: questa settimana sono 10.495, dopo 6 settimane di crescita.

A causare l’aumento dei contagi sono, soprattutto, la regione del Pacifico occidentale e quella delle Americhe, dove si segnalano aumenti, rispettivamente, del 14% e dell’8% rispetto alla settimana precedente. Il bollettino dell’Oms mette inoltre in luce come nella regione africana sia presente una grande diminuzione percentuale dell’incidenza dei casi e dei decessi, rispettivamente pari a -23% e -18%.