Sabbia e conchiglie sequestrati ai vacanzieri di ritorno dalla Sardegna: multe salate all’aeroporto

CAGLIARI – Continuano sull’isola i furti di sabbia, ciottoli e conchiglie in Sardegna: a luglio i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Alghero, assieme ai militari della Guardia di finanza di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno sequestrato ingenti quantitativi di sabbia, ciottoli e conchiglie, trovati in possesso di alcuni passeggeri in partenza dall’aeroporto “Riviera del Corallo”. Complessivamente sono stati rinvenuti 1,4 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 743 ciottoli di mare, 43 conchiglie e una roccia di 1,2 chili, illecitamente prelevati dagli arenili sardi di Is Aruttas nella penisola oristanese del Sinis, de Le Saline di Stintino e della spiaggia del Lazzaretto di Alghero.

Per i passeggeri coinvolti, che hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale in questione, è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro.