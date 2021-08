Comunali, Isernia si prepara a una sfida a tre con il centrodestra spaccato

NAPOLI – Gabriele Melogli, avvocato classe 1946, si candida nuovamente per indossare la fascia tricolore di Isernia. Già sindaco nel 2002 e rieletto nel 2007, Melogli, vicino al governatore Donato Toma, sarà appoggiato da Forza Italia, Lega e due civiche.



L’ultima volta che l’avvocato isernino aveva provato a rientrare a palazzo San Francesco risale al 2016 quando, nuovamente candidato sindaco per gli azzurri, è stato sconfitto al ballottaggio dal candidato di Fratelli d’Italia Giacomo D’Apollonio. In quell’occasione Melogli rinunciò poi al seggio di

consigliere comunale. E, come nel 2016, anche alle prossime amministrative il centrodestra a Isernia correrà spaccato. Da una parte Melogli dall’altra Cosmo Tedeschi, imprenditore edile sostenuto da Fratelli d’Italia, già consigliere comunale uscente ed ex consigliere regionale dell’Italia dei Valori, nonché ex dirigente regionale del Pd, nome su cui punta l’ex presidente della Regione Michele Iorio.



A rappresentare il centrosinistra sarà Pietro Castraro, ingegnere nucleare che vive e lavora fuori regione, gradito a Pd e M5s perchè espressione della società civile: il suo nome è stato ufficializzato dopo la rinuncia dell’avvocato Oreste Scurti su cui dem e pentastellati non si erano accordati.