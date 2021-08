Afghanistan, Bonino: “Per Biden un disastro senza precedenti”

ROMA – “Io sono convinta che questa sia una grossissima tegola sulla testa di Biden, a pochi mesi dal suo insediamento. Biden ha fatto tutta la campagna elettorale con la parola d’ordine, che era anche una promessa, ‘America is back’. E non mi pare che sia tanto ‘back’. È stato Trump a fissare le regole e i tempi del ritiro, ma era veramente da ingenui pensare che l’annuncio, urbi et orbi, di un ritiro così significativo militarmente, non avrebbe portato i talebani a preparare un’offensiva per il controllo totale del Paese. Per Biden è certamente un disastro, di merito e d’immagine, senza precedenti o quasi“. Lo afferma la senatrice di +Europa ed ex ministro degli Esteri, Emma Bonino, in un’intervista a Il Riformista.

“Io penso che sarà molto difficile non associare questo disastro alla presidenza Biden e all’ennesima occasione mancata per la politica estera europea”. I corridoi umanitari, aggiunge Bonino, “andrebbero negoziati con i talebani, e non è roba da poco. Già all’aeroporto di Kabul gli aerei atterrano o decollano negoziando con i talebani. I quali probabilmente avranno anche l’interesse, nei primi giorni, a mostrarsi moderati. Salvo che io non ci credo. Io talebani ‘moderati’ non li ho mai visti né conosciuti. Il problema ormai non sono più neanche solo le donne. Sono donne, uomini, bambini. Per esempio, tutti quelli che hanno cooperato con la forza internazionale saranno visti e trattati come dei traditori, e cercheranno di scappare terrorizzati. Che poi le donne siano tornate vent’anni addietro questo lo sappiamo tutti”.