In Israele da oggi Green pass obbligatorio per tutte le attività pubbliche

ROMA – Green Pass obbligatorio da oggi in Israele per partecipare a qualsiasi attività pubblica. Introdotto nel tentativo di arginare l’aumento dei casi di covid, il provvedimento riguarda tutte le persone di età superiore ai tre anni. Fra le poche eccezioni all’obbligo del documento rimangono i luoghi di culto, ai quali si può accedere liberamente purché non venga superato il limite di 50 persone presenti. Per i bambini fino a 12 anni di età sono previsti test gratuiti. Ieri Israele ha fatto registrare 8.726 nuovi contagi da coronavirus, mentre più del 58% dei 9,4 milioni di abitanti del Paese risulta completamente vaccinato e più di un milione ha ricevuto la terza dose di vaccino.

LEGGI ANCHE: Covid, Israele travolto dalla variante Delta: è record di contagi