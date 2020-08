Una condanna e tre assoluzioni per l’assassinio dell’ex primo ministro libanese Hariri

ROMA – Una condanna, quella di Salim Ayyash, identificato come l’organizzatore, e tre assoluzioni: questo il cuore del verdetto emesso oggi dal Tribunale speciale per il Libano per l’attentato del 2005 nel quale fu ucciso l’ex primo ministro Rafiq Hariri. Ayyash e’ stato identificato come un sostenitore di Hezbollah ma nella sentenza non sono attribuite responsabilita’ dirette ne’ al partito di matrice sciita ne’ al governo della Siria suo alleato. Assolti gli altri tre imputati, Hassan Merhi, Hussein Oneissi e Assad Sabra. I quattro erano stati collegati all’assassinio attraverso tracce lasciate da telefoni cellulari. Nell’attentato, oltre ad Hariri, a Beirut, morirono 21 persone. I giudici del Tribunale, costituito dall’Onu, hanno emesso la sostenza all’Aia, in Olanda.

NESSUNA PROVA DEL COINVOLGIMENTO DI DIRIGENTI DI HEZBOLLAH E GOVERNO SIRIANO