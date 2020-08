Bimbo morto a Siracusa, fermati la madre e il suo compagno

PALERMO – Due fermi per la morte del piccolo di 21 mesi originario di Rosolini, in provincia di Siracusa. Il piccolo era giunto in fin di vita ieri pomeriggio all’ospedale di Modica, nel Ragusano, ma per lui non c’e’ stato nulla da fare nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La polizia ha fermato la madre del bambino, una 23enne, e il compagno, un 32enne: sono accusati di maltrattamenti in famiglia e omicidio. I medici hanno riscontrato ecchimosi in varie parti del corpo del bambino e da qui le indagini degli agenti del commissariato di Modica, coordinate dalla procura di Siracusa competente per territorio. I due sono stati ascoltati in commissariato per tutta la notte e alla fine la decisione di procedere con il fermo.