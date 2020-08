Al Marconi di Roma seconda edizione di Teatramm, il teatro si fa insieme

ROMA – Il 3 e il 4 settembre al Teatro Marconi di Roma torna la seconda edizione del concorso teatrale ‘Teatramm’, con la direzione artistica di Emiliano De Martino. Tre spettacoli al giorno per arrivare alla serata finale di gala di sabato 5 settembre, in programma alle 21, con la premiazione delle sei categorie in concorso, con ospiti a sorpresa, la presentazione di due film, il lancio di un libro e uno show live. Gli spettacoli in concorso verranno giudicati di sera in sera con un criterio di valutazione che sarà dato dal 50% da una giuria tecnica e dal 50% dal voto del pubblico. Al termine del Festival lo spettacolo migliore vincerà l’inserimento nel cartellone teatrale del Teatro Marconi per la stagione 2020/2021. Tante altre le premiazioni previste: come miglior attore e attrice, per la regia, il testo inedito e i costumi.

Teatramm’ non è solo un contest dove si susseguono esibizioni e spettacoli, ma è una parola coniata in lingua partenopea per valorizzare l’interazione: ‘noi teatriamo’, ‘noi facciamo il teatro’, come cooperazione tra varie figure e sinergie lavorative.

La giuria tecnica è composta da 9 elementi di spicco nel settore e un giurato ospite, diverso per ogni serata. La giuria passerà in rassegna i vari punti di giudizio che gli saranno consegnati all’inizio del festival e ogni giurato avrà libertà di creare sinergie con ogni partecipante. Il direttore artistico del teatro Marconi e ‘Nino Manfredi’ di Ostia, Felice Della Corte, sara’ presidente di giuria e parte attiva dell’organizzazione del festival insieme all’ideatore Emiliano De Martino.

Ecco il programma degli spettacoli:

GIOVEDI 03 SETTEMBRE:

ore 18.30: ANTI – GONE (60 min.) – Compagnia SG Project

ore 20.00: CONRAD (60 min.) – Produzione Maria Teresa Audino

ore 21.30: LA VALIGIA E’ QUASI PRONTA (70 min.) – Compagnia della Farsa

VENERDI 04 SETTEMBRE:

ore 18.30: SOFFIANDO NEL VENTO (65 min.) – Compagnia Arte&Dintorni

ore 20.00: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (75 min.) – Compagnia FSSL

ore 21.30: LA METAMORFOSI DI PULCINELLA (75 min.) – Compagnia Pulcinellarte

SABATO 05 SETTEMBRE ORE 21.00 SERATA DI GALA

Premiazioni varie categorie

Ospiti a sorpresa

Presentazione di due film

Presentazione di un libro