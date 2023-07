Giffoni 2023, la presenza di Matt Smith e Asa Butterfield rimandata al 2024

ROMA – La presenza di Matt Smith e Asa Butterfield al Giffoni Film Festival 2023 è stata rimandata al 2024.

Il 13 luglio il sindacato degli attori americani Sag-Aftra, dopo la rottura delle trattative con l’AMPTP, ha indetto uno dei più grandi scioperi nella storia dell’industria cinematografica: era dal 1960 che non si verificava una mobilitazione così forte e compatta. E questo non vuol dire solo set bloccati. Le condizioni della protesta prevedono restrizioni inderogabili anche per i talent: non potranno promuovere serie e film già realizzati; non potranno raccontare dei prossimi lavori e della loro carriera in ogni incontro pubblico; non potranno rilasciare interviste e nemmeno partecipare a photocall o carpet di ogni sorta.

“Nelle nostre sale parlare è un diritto ed essere ascoltati è un dovere. La libertà, l’incontro, il confronto senza limiti e barriere sono la caratteristica irrinunciabile di ogni singolo appuntamento da 53 anni“, dichiara il direttore Claudio Gubitosi. “Chi sceglie, edizione dopo edizione, di tornare in un paese fuori dal mondo ma con il mondo dentro, lo fa per vivere quel cortocircuito di culture, pensieri e idee capaci di innescarsi in soli dieci giorni e di cambiare, per sempre, la vita di ciascuno di noi. È per non tradire la nostra storia e la nostra identità – prosegue Gubitosi – che abbiamo scelto di rinunciare agli incontri già programmati con Matt Smith e Asa Butterfield. Una decisione sofferta ma convinta. C’è infatti un valore unico, saldo, indispensabile di cui non possiamo fare a meno: la lealtà verso i sogni, le aspettative e le speranze di migliaia di ragazze e ragazzi, i nostri giffoner. Ringrazio i talenti e i loro agenti per la disponibilità dimostrata – aggiunge il direttore – ma tutti hanno compreso che questo non sarebbe stato utile né per i nostri ragazzi, né per loro. Mi auguro che i diritti dei lavoratori della più grande industria del mondo vengano riconosciuti e tutelati. In accordo con gli agenti, abbiamo già stabilito che Matt Smith e Asa Butterfield saranno i primi due talenti in lista per il 2024″.