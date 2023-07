Viola come il mare 2, uno scatto dal set con Can Yaman e Francesca Chillemi

ROMA – In esclusiva il primo scatto dal set della serie tv ‘Viola Come Il Mare 2’ con il Ceo Lux Vide, società del gruppo Fremantle, Luca Bernabei e i protagonisti Francesca Chillemi, Can Yaman e Giovanni Nasta. I nuovi episodi andranno in onda prossimamente su Canale 5.

‘Viola Come Il Mare 2’ è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo e scritta da Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi e Lorenzo Righi.