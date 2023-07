In Friuli nasce ‘DataHealth’ per una sanità digitale innovativa

REMANZACCO (Udine) – Una start up che riunisce in sé un patrimonio consolidato del sistema sanitario e industriale con competenze scientifiche e tecniche per trasformare i dati – la moderna materia prima fondamentale – in informazioni preziose per migliorare e implementare i servizi, aprendo opportunità di sviluppo sin qui inesplorate. È questo il ‘core’ di DataHealth società nata a Remanzacco su idea di un pool di professionisti e imprenditori pronti a condividere con altri investitori una mission e vision d’impresa altamente innovativa. A dare avvio al progetto sono stati Alessia Rampino, esperta in gestione dei processi sanitari e amministratore delegato del Gruppo Friuli Coram da oltre 50 anni protagonista della sanità in Friuli, Riccardo Cisilino, esperto in sistemi di gestione e processi produttivi, Francesco Alessandro Cuzzola, quanlificato in sistemi algoritmici e big data, Daniele Panunto, esperto in sistemi di qualità e sistemi cloud, Michele Pedron, valente nei processi delle assicurazioni sanitarie.





Delineate le priorità della sanità e delle imprese nel prossimo triennio per digitalizzazione, AI e conseguenti utilizzi strategici dei dati e riorganizzazione dei processi, DataHealth ha definito le aree di operatività – digitalizzazione di sanità e impresa – e gli strumenti che mette a disposizione. Per quanto attiene la sanità, DataHealth mappa le infrastrutture aziendali con l’analisi dei diversi gestionali installati; valuta qualità, coerenza e integrità dei dati gestiti; offre soluzioni per l’allineamento del dato con gestione centralizzata; analizza le necessità del cliente e implementa le soluzioni di business intelligence; sviluppa nuove metodologie informative applicate all’health care e basate sull’analisi di dati o, più in generale, a tecnologie evolute, quali machine learning, natural language processing, artificial intelligence e blockchain. Ha in fase di sviluppo una piattaforma innovativa per la gestione della salute del cittadino.



“Gli obiettivi della società sono lungimiranti e guardano al medio-lungo periodo per il miglioramento continuo dei nostri servizi- spiega l’ingegner Cuzzola- L’applicazione delle intelligenze artificiali ci consente di creare modelli di lavoro nuovi che- aggiunge- hanno come risultato una sanità sempre più personalizzata e individuale. Siamo agli inizi di un lungo percorso di implementazione dei servizi offerti, con il supporto della tecnologia”.



Quanto già oggi sia possibile digitalizzare in ambito sanitario, lo si evince dalla realtà di cui Alessia Rampino è amministratore delegato, Friuli Coram. “Sul fronte della certificazione di qualità, abbiamo eliminato completamente la carta, tutto è digitale– illustra l’imprenditrice-manager- Stiamo lavorando per conseguire lo stesso risultato in tema di raccolta delle firme per la privacy. In periodo di pandemia abbiamo creato un sistema di organizzazione del lavoro che sfrutta la digitalizzazione per gli ordini di servizio. Le comunicazioni arrivano in modo diretto a chi sono destinate. Puntiamo a fare sempre meglio, ed a creare diversi modelli che possono essere anche esportati- continua- C’è margine e spazio per adottare ciò che la digitalizzazione dei sistemi mette a nostra disposizione. I vertici aziendali sono aperti e guardano al futuro con capacità di cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove frontiere dell’informatica”.



Riguardo alla digitalizzazione delle imprese, DataHealth offre soluzioni per l’implementazione e/o l’efficientamento dei processi strategici per l’organizzazione, mediante l’adozione di soluzioni informatiche all’avanguardia. In questo contesto la società ha già a disposizione diversi sistemi di digitalizzazione per mappatura delle competenze, monitoraggio del clima aziendale, gestione dei processi e documenti di qualità in azienda, gestione e monitoraggio di processi di certificazione aziendale.