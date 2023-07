Omicidio Thomas Bricca, svolta nelle indagini: due arresti

ROMA – Ci sono due arresti per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso ad Alatri il 30 gennaio scorso. I particolari di questa svolta nelle indagini condotte dai Carabinieri di Frosinone saranno resi noti in una conferenza stampa che è stata convocata oggi alle 10.30 presso il Tribunale di Frosinone dal procuratore Antonio Rosario Luigi Guerriero.



Il 19enne Thomas Bricca, mentre si trovava ad Alatri fuori da un locale, fu raggiunto alla testa da un colpo di pistola sparato da due persone in sella a uno scooter. Le indagini si sono subito concentrate su alcune risse che c’erano state nei giorni precedenti tra bande rivali e che avevano potuto portare a questa tragica vendetta, in cui però potrebbe esserci stato uno scambio di persona. Al momento, aspettando le notizie che saranno date dalla Procura, risultavano indagate due persone, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, parenti di una terza persona picchiata e umiliata in una di queste risse.