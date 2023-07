Oroscopo del 18 Luglio

18/07/23-11/01/2025, CAMBIO NODI LUNARI, IL GUERRIERO DI LUCE

Dal punto di vista astronomico i Pianeti, nella loro orbita, attraversano l’eclittica, nello spostamento intorno al Sole, in due punti precisi chiamati Nodi: Nodo Sud e Nodo Nord.

L’asse dei Nodi indica la strategia globale dell’esistenza. I due Nodi sono punti di fortuna che rendono più facile orientarsi nel percorso di crescita personale. I Segni in cui si trovano i Nodi denotano le capacità insite in noi stessi di vivere le qualità date dai segni stessi.

Il Nodo, per il fatto di essere retrogrado (apparente moto all’indietro), E’ UN ASPETTO KARMICO PER ECCELLENZA. I NODI LUNARI SONO COSI’ LEGATI ALL’ANIMA E ALLA MEMORIA ANIMICA. Senza contare che le Eclissi, che rappresentano sempre eventi esistenziali-spartiacque, avvengono su questo Asse.

Nel Nodo Sud troviamo il passato karmico, le tendenze, le abitudini che ci tengono prigionieri di schemi, i modelli da superare per evolvere e tendere verso il Nodo Nord. Quest’ultimo rappresenta l’individuazione di tutti quei comportamenti che rappresentano l’opposto dei vecchi modelli, la contro-tendenza che ci permette di evolvere e crescere. Si tratta del percorso che l’Anima deve seguire e di tutte quelle indicazioni ed esperienze che ci consentono di individuare e trasformare il karma passato.

Se i nodi lunari di nascita rappresentati nella carta natale indicano tale percorso a livello individuale, IL CAMBIO DEI NODI LUNARI, che avviene ogni 18 mesi indica lo stesso percorso a livello collettivo, ossia come Umanità.

Negli anni del covid abbiamo sperimentato l’Asse Cancro-Capricorno, infatti casa/famiglia-austerità/esilio e l’Asse Gemelli-Sagittario: viaggi, comunicazione, informazione (Nodo Sud come blocco, blocco dei Viaggi; Nodo Nord: comunicazioni controverse e contraddittorie, ricerca della verità).

Gli ultimi 18 mesi sono stati karmicamente segnati dall’Asse Toro-Scorpione. Come Nodo Sud lo Scorpione, che vanta come governatore Plutone (morte, rinascita, lotte di potere) e antico governatore Marte (Guerra), ha manifestato un Karma collettivo legato al conflitto, a poteri occulti, manipolazioni (Archetipo dello Scorpione); come Nodo Nord il Toro ha spinto, a livello individuale e collettivo, a farci rivedere il nostro sistema di valori, a mettere in discussione risorse personali, materiali, materie prime, sistemi finanziari (Archetipo del Toro). Quale è l’insegnamento che, come Umanità, avremmo dovuto cogliere negli ultimi 18 mesi? L’Asse Toro-Scorpione è l’Asse del Valore e dell’Attaccamento e da esso avremmo dovuto capire che il valore umano risiede nel cuore, nell’ Anima (Nodo Nord in Toro) e non nel potere o nello status sociale (Archetipo dello Scorpione).

Dal 17 luglio 2023 all’11 gennaio 2025 l’Asse dei Nodi transita nei Segni Ariete (Nodo Nord) e Bilancia (Nodo Sud). Cosa significa?

Significa che nei prossimi 18 mesi saremo chiamati a:

– Una accelerazione di natura karmica

– Lavorare sulle relazioni. L’Asse Ariete-Bilancia rappresenta infatti l’Asse delle relazioni ossia IO-L’ALTRO. Parlando di Nodi Karmici lavoreremo SULLE RELAZIONI KARMICHE, per sanarle e trasformale. Avverranno riconoscimenti animici e avremo come “segni” le coincidenze. Non a caso l’etimologia della parola coincidenza deriva dal latino coincidere, comp. di co- “insieme” e incidere “avvenire”.

– Riprendere eventi, situazioni che hanno come collegamento karmico gli anni 2004-2006.

– Lavorare sul concetto di guerra (Ariete-governato da Marte) e pace (Bilancia, governata da Venere); così come lavoreremo sul Maschile (Marte) e Femminile (Venere).

L’Archetipo dell’Ariete è il primo Segno dello Zodiaco, rappresenta “Io sono”. Chi siamo e dove stiamo andando a livello individuale e collettivo? Ecco, saremo chiamati a rispondere a questa domanda. L’Ariete, governato da Marte rappresenta la Guerra. Come Umanità quindi saremo chiamati, per evolvere, a trasformarci in Guerrieri di Luce. Chi sono i Guerrieri di Luce? Sono coloro che sono consapevoli che le uniche armi che gli Esseri Umani dovrebbero abbracciare sono: consapevolezza, conoscenza, auto-determinazione come Anime in grado di poter crescere e manifestare la propria realtà.

Il Nodo Sud in Bilancia indica quali pesi karmici dovremmo rilasciare: tutte quelli relazioni (Archetipo della Bilancia) che non sono legate da vibrazioni di pari frequenza, per lasciare spazio a quelle che realmente lo sono, PERCHE’ SOLO LASCIANDO SPAZIO A RELAZIONI E VIBRAZIONI SULLA STESSA FREQUENZA POSSIAMO STIMOLARE RECIPROCAMENTE IL VERO SE’. Saremo chiamati a bandire il compiacimento a tutti i costi. Saremo chiamati a smettere di agire per incapacità di dire di no, per quieto vivere, per paura di abbandono o solitudine ecc…Saremo chiamati ad entrare in relazione sana con noi stessi (Nodo Nord in Ariete) per poterlo essere realmente con l’Altro (Nodo Sud in Bilancia) ossia… “Ama il prossimo tuo come te stesso”… . così ognuno di noi diventerà un faro per sé stesso e un punto di riferimento per gli altri. Più saremo in grado di autodeterminarci a livello individuale più trasformeremo in tal senso la frequenza collettiva. L’Asse Nodale vedrà, infatti, la quadratura di Plutone. Quest’ultimo premerà a mettere in discussione Istituzioni, Sistemi, dinamiche individuali e collettive CHE PREMONO PER SOFFOCARE IL NOSTRO SE’ FINGENDO DI ESSERE INTERESSATI AL NOSTRO BENESSERE.

Saremo chiamati ad accogliere con intraprendenza e spirito di iniziativa tutto ciò che si manifesterà perché ogni cosa che accade non è contro di noi, ma è per noi!

Abbiamo qui l’Evoluzione del Folle (carta n. 0 dei Tarocchi), Archetipo di cui ho parlato nell’ultimo articolo, che da Visionario si trasforma in Guerriero di Luce, diventando “Il Mago” (carta n. 1 dei Tarocchi). Si tratta del Matto che non si aliena dalla società, ma armato di coerenza, consapevolezza e capacità di azione e manifestazione (Archetipo dell’Ariete) è pronto ad abbracciare tali strumenti all’insegna della pace e dell’Amore per liberarsi da ogni condizionamento (Archetipo della Bilancia) per trasformare sé stesso e la società in cui vive. Il Folle unitamente al Mago non è più condizionato dall’Ambiente, ma è in grado di influenzare l’ambiente partendo proprio dalla consapevolezza di sé stesso.

Siete pronti a trasformarvi in Guerrieri di Luce?

“Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero: egli s’immerge senza esitazioni nel fiume di passioni che scorre sempre attraverso la vita. Il guerriero sa che è libero di scegliere ciò che desidera: le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e, talvolta, con una certa dose di follia. Accetta le proprie passioni, e le vive intensamente. Sa che non è necessario rinunciare all’entusiasmo delle conquiste: esse fanno parte della vita, e ne gioisce con tutti coloro che ne partecipano. Ma non perde mai di vista le cose durature, e i solidi legami creati attraverso il tempo. Un guerriero sa distinguere ciò che è transitorio da quello che è definitivo. Un guerriero della luce fa sempre qualcosa fuori del comune. Può ballare per la strada mentre si reca al lavoro, guardare negli occhi uno sconosciuto e parlare di amore al primo incontro, difendere un’idea che può sembrare ridicola. I guerrieri della luce si permettono simili cose. La spada del guerriero della luce è nelle sue mani. E’ lui che decide ciò che non farà mai, in nessuna circostanza. Ci sono momenti in cui la vita lo conduce verso una crisi: è costretto a separarsi da cose che ha sempre amato; allora il guerriero riflette. Considera se stia compiendo la volontà di Dio, o se agisca per egoismo. Qualora la separazione sia comunque sul suo cammino, ebbene egli la accetta senza protestare. Se, invece, la separazione è provocata dalla perversità altrui, la sua risposta risulta implacabile. Il guerriero possiede il colpo e il perdono. Sa usarli entrambi con la stessa abilità. Un guerriero della luce non dimentica mai la gratitudine. Durante la lotta è stato aiutato dagli angeli. Le forze celestiali hanno messo ogni cosa al proprio posto, permettendo a lui di dare il meglio di se”.

P. Coehlo, “Il Manuale del Guerriero di Luce”

Con Amore

Cristina

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Sei in una fase di liberazione e fortuna. Il tuo impegno in amore servirà a conservare un’intesa a cui tieni. Lavoro e studio sono favoriti.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio E’ necessario cambiare riferimenti, mettere altre priorità nella tua vita. Concorrenza spietata.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Una giornata sotto pressione, gli incontri che fai non sono edificanti. Purtroppo è arrivato qualche conto salato o ci sono spese per la casa.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Devi ridimensionare alcune spese. Se non senti più feeling con una persona, oggi sarà possibile parlare in modo chiaro.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Se hai fatto delle richieste nel passato e hai le carte in regola entro pochi giorni arriverà una bella risposta o riconferma. Rilancio nel lavoro lento ma incessante.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Giornata un po’ stancante, in cui può affacciarsi qualche piccola ansia. Non essere sempre pensieroso o pessimista rispetto a nuove iniziative.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Sei innamorato di una persona ma non hai il coraggio di parlare. Tu sei per le scelte diplomatiche, ma ora sei diventato intollerante a tutto.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Giornata faticosa, non prendere troppi impegni. E’ probabile che tu non sia molto contento di quello che fai, ritieni che le tue capacità siano sottovalutate.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre In amore tornano stimoli importanti e voglia di costruire. Nell’ambito del lavoro i progetti sono favoriti ma attenzione ad un parente troppo invadente.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Le novità riguardano eventuali cambiamenti. Se la confusione ha preso la tua vita, inevitabilmente anche i risultati nel lavoro possono essere inferiori: organizza una bella vacanza!

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Hai deciso di metterti alla prova, persino di rivelare qualcosa di te al mondo. Recupero nel lavoro, successo.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Ci sono tante, troppe cose da fare: ecco perché ogni tanto dovrai fermarti e riposare parecchio. Stasera non imbarcarti in discorsi polemici, sembri amareggiato per una questione di famiglia o personale.