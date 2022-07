Bacio tra modelle nei Quartiere Spagnoli di Napoli, suora inveisce e le allontana: “È il diavolo”

NAPOLI – Succede anche questo tra i caratteristici vicoli di Napoli, i rinomati Quartieri Spagnoli del capoluogo campano sono stati il teatro di una scenetta surreale che ha avuto come protagoniste le due attrici di Mare Fuori, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, impegnate in uno shooting per la promozione della serie tv, e una suora che, accortasi di un bacio che le due giovani si stavano scambiando, ha iniziato a inveire contro di loro, allontanandole: “Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”, ha urlato scandalizzata la religiosa, interrompendo le riprese e facendosi il segno della croce.

Ecco dove si era nascosto il diavolo..

Non tra i preti che abusano dei ragazzini.#suora #LGBTQ pic.twitter.com/dUbLNO6Hcn — 𝙻𝚒𝚜𝚊 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚊 (@Lisaonthesofa) July 18, 2022

