Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati

ROMA – Il loro ritorno di fiamma lo scorso anno aveva mandato i fan in estasi. E adesso Ben Affleck e Jennifer Lopez sono anche marito e moglie. A confermare i rumors che si sono inseguiti nelle scorse ore è un post Instagram di JLoBeauty, l’azienda di cosmetica fondata dalla cantante e attrice statunitense. Le nozze si sono celebrate a Las Vegas e nelle foto, JLo, 52 anni, sfoggia il più consueto dei veli bianchi, stesso colore scelto per l’abito dall’attore 49enne, premio Oscar per il film ‘Argo’ (2013).

LA STORIA DELLA COPPIA JLO-AFFLECK

I due erano stati una coppia già nei primi anni Duemila. Dopo la separazione, Ben Affleck ha sposato l’attrice Jennifer Garner nel 2005, mentre Jennifer Lopez si è legata a Marc Anthony. Ma tra Ben e JLo i rapporti hanno continuato a essere buoni e dopo la fine dei rispettivi matrimoni e alcuni flirt, lo scorso anno i due erano stati fotografati insieme in atteggiamenti inequivocabili, anche in Italia: prima a Capri, poi al Festival di Venezia. Ad aprile 2022 era arrivata anche la notizia del fidanzamento ufficiale. E ora i fiori d’arancio.

