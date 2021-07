La Valle d’Aosta lavora alla creazione di una Sport Commission

AOSTA – La Regione Valle d’Aosta è al lavoro per istituire una Sport Commission, struttura “per organizzare i grandi eventi sportivi, rapida e flessibile sia per ottenere i finanziamenti, sia per l’organizzazione”. Lo ha detto nei giorni scorsi alla ‘Dire’ l’assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz.

La giunta regionale ne ha parlato anche con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante la sua visita istituzionale ad Aosta. Dopo la diffusione delle Film commission regionali, per promuovere i territori con produzioni di fiction e film nazionali e internazionali, “stanno nascendo in alcune regioni e province, come l’Emilia Romagna, anche le Sport Commission” ha affermato Guichardaz. In Valle “stiamo lavorando per creare una Sport Commissione dovendo entrare nell’organizzazione delle quattro gare di Coppa del mondo di sci alpino tra Zermatt e Cervinia” ha concluso l’assessore.