Prorogata di due anni la gestione del Palaghiaccio di Aosta

AOSTA – A causa delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Aosta ha prorogato per altri due anni la gestione del Palaghiaccio di regione Tsambarlet alla società consortile Art on Ice Aosta. La proroga decorre dall’1 luglio e scade il 30 giugno 2023. La Art on Ice corrisponde all’amministrazione comunale un canone annuo di 16.600 euro più Iva. Il bar ristorante della struttura è dato in subappalto alla Join srl di Aosta; anche il subappalto è stato confermato.