Acquaroli contro Zingaretti: “Lo querelo per diffamazione”

ANCONA – “Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ogni giorno continua a raccontare menzogne sul mio conto, dichiarando che avrei ‘organizzato iniziative per ricordare la marcia su Roma’, segno che non abbia alcuna idea di cosa stia parlando. Lo sfido a dimostrare quanto sostiene di fronte ai giudici in tribunale. Ora basta”. Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche, risponde al segretario dem Nicola Zingaretti intervenuto oggi al congresso regionale del Pd in Sicilia.



Il riferimento è alla cena organizzata ad Acquasanta Terme il 28 ottobre, nel giorno dell’anniversario della marcia su Roma, a cui partecipò lo stesso deputato. Acquaroli prese le distanze dall’evento in particolare dalla grafica del menù realizzato per la cena che presentava chiari riferimenti al fascismo e da eventuali richiami nostalgici dell’iniziativa.

