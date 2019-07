Il 20 luglio è il Moon day, 50 anni dopo Piero e Alberto Angela portano gli spettatori sulla luna

ROMA – Per il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna la Rai rivede il palinsesto dell’intera giornata: sabato 20 luglio il Moon Day sarà animato da una serie di appuntamenti, live, speciali, rivisitazioni storiche, dal primo mattino alla seconda serata, dedicati alla Luna, che coinvolgerà tutti i media Rai.

Sarà una giornata particolare, per celebrare uno dei momenti epocali della Storia dell’umanità. La Rete principalmente coinvolta sarà Rai1, “erede” di quel Primo Canale Nazionale che il 20 luglio del 1969 mostrò, dopo una diretta di quasi 25 ore, Neil Armstrong calcare la superficie lunare, con l’inconfondibile voce di Tito Stagno e il suo celeberrimo “Ha toccato!”, ma anche le altre reti Rai, e naturalmente la radio, RaiPlay e di profili social parteciperanno durante tutta la settimana, da lunedì 15 a sabato 20 luglio.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1

La programmazione “lunare” di Rai1 comincerà sabato 20 luglio al mattino, con una puntata speciale di Uno mattina Estate, con Roberto Poletti in studio a Saxa Rubra e Valentina Bisti in collegamento da Matera, capitale europea 2019 della cultura, e proseguirà nel day time, con la trasmissione di due film: “La luna di settembre” e “Gagarin-Primo nello spazio”, di Pavel Parkhomenko, su Jurij Gagari nella missione Vostok 1 e Moon, pellicola del 2009 diretta da Duncan Jones ed interpretata da Sam Rockwell.

Alle 17.00, dallo Studio Tv3 diVia Teulada (lo stesso della maratona Rai di 50anni fa con Tito Stagno da Roma e Ruggero Orlando da Huston), sarà la volta di Stregati dalla Luna, la prima parte del talkshow con Bruno Vespa e i suoi ospiti, fra cui Piero e Alberto Angela e un collegamento speciale con il cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, con l’inviato di Rai News 24 Andrea Bettini, per il lancio del azzo Soyuz.

Nel pomeriggio del 20 luglio, infatti, l’astronauta italiano Luca Parmitano decollerà per la sua seconda missione, Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e, soprattutto, diventerà il primo italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale, dopo aver già partecipato alla missione Volare in orbita per 166 giorni. Gli esperimenti a cui prenderanno parte i tre astronauti serviranno ad aumentare le conoscenze scientifiche riguardanti la Terra,lo spazio e le scienze fisiche e biologiche, in modo da rendere possibile in futuro esplorazioni umane e robotiche verso lo spazio profondo,compresi la Luna e Marte.

Continuando a scorrere il palinsesto di Rai 1, sia Reazione a catena, nel preserale, sia Techetecheté, nell’access prime-time, saranno completamente dedicati alla Luna. In prima serata, quindi, alle 21.30, andrà in onda “Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela”: una serata evento , nella quale padre e figlio torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dal quale cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sulla luna. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio del 1969 per raccontare agli italiani quella straordinaria impresa. Da quei servizi sulle missioni Apollo sarebbe nato l’interesse per lo spazio e per la scienza, che ha poi regalato al pubblico della Rai 50 anni di programmi che hanno fatto la storia della tv. Come in una telecronaca, Piero e Alberto Angela rievocheranno l’emozione del lancio, mostrando al pubblico le immagini restaurate del gigantesco razzo Saturn V e della preparazione degli astronauti: racconteranno i dubbi, le angosce,le paure che si agitavano nelle menti di tutti coloro che assistettero a quell’evento, quando ancora l’esito era tutt’altro che scontato. La serata, quindi, si concluderà con la seconda parte di Stregati dalla Luna, con il collegamento in diretta con Luca Parmitano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

