Ucraina, i presidenti africani da Putin: “Basta guerra, avviare un dialogo”

ROMA – “Vogliamo convincere le due parti ad avviare un cammino di dialogo”: lo ha detto Azali Assoumani, capo di Stato delle Comore e presidente di turno dell’Unione Africana, a San Pietroburgo ieri per una missione per favorire la fine del conflitto in Ucraina. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con Vladimir Putin. Assoumani è stato a San Pietroburgo dopo aver incontrato ieri a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme con una delegazione formata anche da altri capi di Stato africani.

Accogliendo i suoi ospiti, Putin ha detto di essere “pronto” a “un dialogo costruttivo con coloro che desiderano la pace sulla base di principi di giustizia e tenendo conto degli interessi legittimi delle parti”. Il presidente russo ha aggiunto: “Apprezziamo l’approccio equilibrato dei nostri amici africani nei confronti della crisi ucraina”.

A San Pietroburgo la posizione della delegazione è stata espressa anche dal presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. “La guerra”, ha detto il capo di Stato, “deve finire”.

