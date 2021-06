ROMA – Sono 1.147 i nuovi contagi per Covid in Italia, per 216.026 test tra molecolari e antigenici, 35 i decessi. Il tasso di positività è allo 0,5% dallo 0,6% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano 1.325, per 200.315 tamponi e 37 morti. Sono 416 le terapie intensive in Italia per Covid, 28 in meno nelle ultime 24 ore. Ammontano a 2.680 i ricoveri ordinari, 208 in meno rispetto a ieri.

