Vers la réouverture du Théâtre Giacosa et du Café du Théâtre à Aoste

AOSTE – Le cinéma théâtre Giuseppe Giacosa et le Café du Théâtre, l’historique bistrot sous les arcades de la mairie, en rue Xavier de Maistre à Aoste, pourrait rouvrir dans quelques semaines.

Il l’a décidé hier, jeudi 17 juin, l’administration communale qui a aussi approuvé une délibération pour la “remise anticipée” des deux immeubles. Le nouveau gérant sera l’Aosta Brewery srls de Saint-Christophe, qui dirige déjà le bistrot Albirrificio, tout près du Birrificio Aosta. Le Giacosa, siège de l’historique Charaban, le théâtre populaire en patois, et des revues organisées par la Commune d’Aoste, comme Enfanthéâtre, a été confié à la garde de la Dreamlight; il retournera dans les mains de la Commune qui le donnera à des nouveaux gérants. Le Théâtre est fermé du 2018 et “dès cette date là la structure n’a plus été utilisée, avec la conséquente désactivation des charges“.

La décision de l’administration communale permettra à l’Aosta Brewery d’entrer à nouveaux dans la structure, réactiver les services publics et vérifier le bon fonctionnement des installations et de l’équipement compris dans l’avis de concession. L’Aosta Brewery sarà le gardien des deux immeubles, il devra “assurer le bien” et pourra “acquérir les informations nécessaire pour partir avec les activités nécessaires à la réouverture des deux structures commerciales”: Le contrat de concession sera signé avant le 31 août.

