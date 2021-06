Tribunale di Bruxelles ordina ad AstraZeneca di consegnare 50 milioni di dosi all’Unione Europea

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha ordinato oggi all’azienda farmaceutica AstraZeneca di consegnare 50 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro il 27 settembre 2021 agli Stati dell’Unione Europea.

Le dosi sovrano essere consegnate secondo un programma vincolante che prevede 15 milioni di dosi entro il 26 luglio, altri 20 milioni di dosi entro il 23 agosto e infine, 15 milioni di dosi al 27 settembre. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, AstraZeneca dovrà pagare una penale di 10 euro per dose non erogata.

Questa decisione fa riferimento alle misure cautelari adottate dai Paesi Ue contro AstraZeneca in seguito a una “grave violazione dei suoi obblighi contrattuali con l’Ue”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato che “questa decisione coincide con la posizione della Commissione in quanto AstraZeneca non ha mantenuto gli impegni contrattuali”.

