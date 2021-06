Lavoro, Garavaglia: “Estendere la decontribuzione per i prossimi tre anni”

NAPOLI – Oggi il il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha inaugurato a Napoli la Bmt, prima fiera sul turismo che si svolge in presenza dopo le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del Covid-19. La fiera è in corso fino a domenica alla Mostra d’Oltremare.

“Noi abbiamo voluto la decontribuzione per chi rientra dalla cassintegrazione. Così si aiuta a far ritornare la gente nel proprio posto di lavoro. Al momento vale solo per il 2021 ma per una questione banalmente tecnica: la mia intenzione è di estenderla per i prossimi 3 anni”.



“Lo proporremo in legge di bilancio – annuncia -, questo è il modo per aiutare la ripartenza. L’importante è abbattere i costi da qui in poi per chi ha voglia di crescere, per investire e ripartire. La decontribuzione è la linea migliore che vogliamo estendere anche agli stagionali, perché c’è un problema oggettivo di stagionali nel settore”.

“CON IL GREEN PASS FINALMENTE REGOLE CHIARE”

“Finalmente Draghi ha firmato il decreto: il Green Pass può essere una grande novità. Non era così scontato che si riuscisse in due o tre mesi ad arrivare all’operatività. Finalmente abbiamo regole chiare“, ha detto poi il ministro del Turismo Massimo Garavaglia inaugurando a Napoli la Bmt.

“Il problema di questo inizio di estate delle prenotazioni – ha sottolineato – era la mancanza di regole chiare. Adesso ci sono e si estendono, perché (il green pass, ndr) non vale solo per l’area Schengen, entrano gli Usa, il Canada, Israele e io mi attivo affinché questa lista giorno per giorno si allunghi sempre più. Quello è il compito del ministero del Turismo”.