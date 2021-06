L’impianto idrico di Padova ospita il murales più grande d’Italia

PADOVA – L’impianto idrico comunale di Padova, gestito da AcegasApsAmga, ospita da oggi il più grande murales italiano. L’opera di street art, realizzata dal collettivo di artisti francesi La Cremerie nell’ambito della manifestazione Super walls-Biennale di street art di Padova, occupa una superficie di circa 4.000 metri quadri, e ha richiesto l’utilizzo di oltre 200 bombolette per circa 600 litri di colore.

“La street art a Padova con la Biennale, si collega a Urb Picta, perché è la capitale dell’affresco: affreschi del 300, affreschi del terzo millennio”, commenta l’assessore comunale alla Cultura Andrea Colasio. “Siamo intervenuti in molti quartieri, con un intervento che modifica la percezione e la autorappresentazione dei luoghi. L’arte qui cambia l’identità e la percezione di un oggetto, può essere un muro, un edificio industriale o di servizio, come in questo caso, in sé non particolarmente significanti che assume così un altro valore”.

AgegasApsAmga, è “custode dell’infrastruttura idrica che serve la città, e siamo lieti di aver aggiunto alla dimensione di servizio un ulteriore arricchimento per la collettività, un miglioramento estetico e di decoro urbano che esalta la bellezza, l’arte e la creatività, contribuendo a una migliore qualità della vita, rendendo Padova ancora più sostenibile”, aggiunge Roberto Gasparetto, amministratore delegato AcegasApsAmga.