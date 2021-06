Summer School per docenti, due giorni di formazione online

ROMA – Una due giorni di formazione online per dirigenti scolastici, docenti e personale per comprendere meglio strumenti e strategie per comunicare meglio. È la Summer School per docenti che si terrà mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio. Un’iniziativa nata dal Tavolo nazionale Scuola di PA Social, in collaborazione con l’Agenzia di stampa Dire.



Il programma della prima giornata prevede gli interventi di Alessandra Migliozzi capo ufficio stampa del ministero dell’Istruzione; Marta Nicoletti, vice capo servizio della redazione Scuola della Dire e Marina Mancini del progetto SocializziAmo. Nella giornata successiva, interverranno la Dirigente Scolastica Amanda Ferrario che parlerà della sua esperienza e Giuseppe Lanese che tratterà le problematiche della comunicazione digitale. I lavori saranno introdotti dal Presidente di PA Social Francesco di Costanzo.

Per partecipare, è necessario iscriversi via mail all’indirizzo [email protected].