Toti: “Sulla vaccinazione eterologa dibattito da bar più che scientifico”

GENOVA – “Esiste prima di tutto il problema di pareri interlocutori che sono diventati più espressione di opinioni, come se fosse un dibattito al bar anziché un dibattito scientifico“. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sul parere di Ema riguardo la vaccinazione eterologa.

“Siccome abbiamo fatto già parecchia confusione– prosegue il governatore- la Regione Liguria si atterrà a un’unica sola regola granitica, che dico oggi e vale per sempre: le indicazioni che usciranno dal Cts verranno applicate in modo pedissequo, direi quasi ottuso, per evitare che ci siano ulteriori fraintendimenti”.

