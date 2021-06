Vaccino, Figliuolo: “Chiudiamo la campagna entro fine settembre, mancano all’appello 2,8 milioni di over 60”

ROMA – “Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60: oggi ne mancano all’appello circa 2,8 milioni“. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita oggi al centro vaccinale dello Spallanzani di Roma.

Sulla vaccinazione eterologa, ha poi proseguito Figliuolo, “probabilmente ci sono circa 100mila persone che hanno dei dubbi“. Per il commissario si tratterebbe più o meno del 10% dei 950mila che hanno fatto la prima dose di Astrazeneca e che aspettano la seconda.

“Con le dosi in arrivo, da qui a settembre, noi avremo oltre 54 milioni di vaccini mRna impiegabili. Con questi, sommati ai 44,5 milioni già impiegati, noi chiudiamo sicuramente la campagna di vaccinazione”, aggiunge il generale Francesco Paolo Figliuolo.

“L’altro ieri- ha proseguito Figliuolo- abbiamo somministrato 541mila dosi, ieri siamo arrivati a 576mila vaccinati in un giorno e probabilmente, quando si assesterà il trend, arriveremo attorno ai 600mila”. Secondo il generale “non potremo salire oltre questi numeri- ha spiegato- Ora l’obiettivo, sostenibile, è essere costanti sui 500mila, che ci porterà a fine settembre a chiudere la campagna con l’80% della platea dei cittadini entro i 12 anni vaccinati”, ha concluso.