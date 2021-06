BOLOGNA – Dallo sviluppo dell’idea imprenditoriale, concentrata in pochi giorni dal 7 al 18 giugno alla premiazione prevista per oggi: è il progetto [email protected] che ha visto l’impegno giornaliero a tempo pieno di 42 studenti del terzo e quarto anno del liceo scientifico, delle scienze applicate, linguistico e del quadriennale del 4-Year Programme dellistituto ‘Malpighi’ di Bologna.



Divisi in 7 team guidati da tutor professionisti, manager di 7 aziende Bolognesi: Bonfiglioli Spa, Deloitte & Touche Spa, Faac Spa, Felsinea Spa, Fool Farm, Gellify, Illumia Spa, le alunne e gli alunni hanno lavorato in undici giorni allo sviluppo della propria idea imprenditoriale. Oggi alle 17 al Malpighi La.B di via S.Isaia 77, il progetto vincente sarà premiato da una giuria di esperti composta da: Marco Casiraghi, amministratore delegato di Powerflute ed ideatore del progetto, Elena Ugolini, preside del liceo ‘Malpighi’ e Andrea Bortolotti, founder of Touchlabs; e poi anche Alberto Guerzoni, partner di Deloitte & Touch, Alfonso Marra, manager e imprenditore, Fabio Nalucci, ceo di Gellify, Valentina Serra, direttrice marketing e comunicazione di ‘Ravenna 33’ & business angel.



Ecco le idee che si sfideranno:

‘Coolcam’, una telecamera da installare nei frigoriferi per monitorare le scadenze dei prodotti e limitare gli sprechi;

‘Doux est Naturel’, una linea di crema corpo ecosostenibile realizzata attraverso il riutilizzo di frutta recuperata;

‘E-Pick’, un’applicazione per fare acquisti consapevoli nell’ambito della moda;

‘Flip’, un servizio per le aziende per ottenere ricerche di mercato economiche, mirate e veloci;

‘hAPPiness’, un’applicazione per aiutare le persone ad adottare uno stile di vita sano e sostenibile;

‘LiveLearn: una piattaforma per vendita o acquisto di video lezioni in diretta e ‘Safour’, uno smart ring che permette di abbattere i tempi in cui una donna chiede soccorso in situazione di difficoltà.

Il [email protected] è un progetto proposto dal liceo ‘Malpighi’ che si pone l’obiettivo di introdurre gli studenti alla conoscenza del mondo economico e finanziario dell’azienda, attraverso una modalità innovativa che coinvolge tutor provenienti da importanti imprese del territorio. Il programma, nato 12 anni fa dall’idea dell’ingegner Marco Casiraghi, ora amministratore Delegato Powerflute, si è poi sviluppato grazie alla collaborazione di Deloitte che ha curato tutte le fasi del percorso.

È possibile seguire l’evento in diretta al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/8682651524.