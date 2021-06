A Lozzo Atestino la prima aula realizzata con costruzioni Lego

PADOVA – È la prima aula in Italia e forse al mondo fatta con le costruzioni Lego. Ad idearla sono stati gli alunni dell’IC di Lozzo Atestino diretta da Alfonso D’Ambrosio. Tutto è nato dalla riflessione fatta dagli allievi della primaria ‘Marconi’ che hanno pensato ad una classe mobile, diversa, per nulla statica. Gli studenti l’hanno progettata nella loro testa per poi rivolgersi al preside che ha realizzato il sogno dei ragazzi grazie al sostegno di un’azienda vinicola del territorio che vuole restare anonima. E così a scuola sono arrivati duecento pezzi di Lego everblock con i quali realizzare concretamente un’aula modulabile con la possibilità di cambiare a seconda delle esigenze e delle età, l’altezza dei banchi, dei tavoli e delle sedute.



“Nei nostri patti educativi di comunità– spiega il dirigente- i bambini hanno immaginato un’aula con tavolini, sdraio, sedia del re. Domani magari immagineranno una grande agorà dove parlare di futuro. L’aula all’aperto flessibile sembra un gioco, anzi lo è perché è fatta con i Lego”. D’Ambrosio ha trovato facilmente il finanziamento per comprare questi pezzi e ci tiene a sottolineare che hanno speso poco più di mille euro. “La flessibilità- racconta il capo d’istituto- è la metafora di una nuova scuola che si immagina in interazione tra eterno e interno”.



Oggi i ragazzi hanno realizzato l’aula costruendo alcune panche, le sedie del Re, i tavoli, una sdraio dove rilassarsi. Domani faranno lì una lezione di robotica. Una vera e propria sperimentazione che è stata capace di coniugare la creatività dei ragazzi con il pragmatismo dei grandi dando vita ad una soluzione che permette di “giocare” con lo spazio e di mettere in moto fantasia architettonica che è utile anche alla didattica.