Tg Scuola, edizione del 18 giugno 2021

– MATURITÀ: AL VIA PER 540MILA STUDENTI L’ESAME DI STATO 2021

Sono partiti mercoledì 16 giugno gli esami di Stato del secondo ciclo. Circa 540mila i candidati ammessi alla prova: un unico orale da 60 minuti che partirà dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe. Da Trieste a Catania, Diregiovani ha raccolto le voci dei maturandi, tra paure, emozioni e abbracci ritrovati. Dentro gli spazi scolastici, però, un solo accompagnatore e mascherina obbligatoria, da poter abbassare solo durante il colloquio, con una distanza di due metri dalla commissione.

– TORNA LA SUMMER SCHOOL DIRE: DAL 5 AL 9 LUGLIO ONLINE

Anche quest’anno ci sarà la Summer School di diregiovani.it e Agenzia di stampa Dire, da lunedì 5 a venerdì 9 luglio. Si svolgerà a distanza in modalità online. Una nuova occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e fornire loro gli strumenti per analizzare e raccontare la realtà che ci circonda. Ogni mattina per una settimana si terrà una diretta della durata massima di un’ora sul canale Facebook di Diregiovani, con giornalisti ed esperti che creeranno un dibattito insieme agli studenti: al centro saranno gli studenti con le loro domande. Nel pomeriggio verranno organizzate delle classroom digitali, in cui gli studenti saranno accompagnati dai professionisti della Dire nelle ricerche e nella produzione dei contenuti.

– BIANCHI E FRANCESCHINI FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA PER AVVICINARE STUDENTI AL PATRIMONIO CULTURALE

Rafforzare la collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e il ministero della Cultura, per facilitare il rilancio di progettualità tra il mondo della scuola e della cultura. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal ministro della Cultura Dario Franceschini, in vista dell’attuazione del ‘Piano Scuola Estate 2021. I due Ministeri, con le loro strutture periferiche e gli enti collegati, intendono promuovere o potenziare collaborazioni tra musei statali, archivi, biblioteche, soggetti pubblici e privati del settore dello spettacolo, cinema e istituzioni scolastiche per realizzare insieme attività progettuali, che potranno essere replicate anche durante il prossimo anno scolastico.

– DROGHE, IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE DI NAPOLI SEGUE IL MODELLO LIFE SKILL EDUCATION

“Non facciamo una comunicazione terroristica, ma lavoriamo sulla risorsa che il giovane rappresenta. Se ai giovani passiamo il concetto che sono incapaci di controllare una cosa, i risultati sono due: o il giovane si inibisce, o sfida il concetto stesso”. Gennaro Pastore, direttore del Dipartimento Dipendenze dell’Asl Napoli 1 racconta a Diregiovani il concetto di prevenzioni e le attività del dipartimento nelle scuole. “Se ci mettiamo in una prospettiva salute-centrica, promuoviamo la consapevolezza delle persone rispetto ai loro comportamenti, nel bene e nel male. Un approccio- spiega la psicologa Anita Rubino, che ingaggia di più i ragazzi”.