Venerdì 19 giugno in diretta facebook l’intervista al sindaco di Milano Beppe Sala

MILANO – Venerdi 19 giugno, alle ore 14, nella sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, in occasione del quarto anniversario dall’inizio del mandato e in vista delle prossime elezioni amministrative previste nel 2021, il sindaco meneghino Giuseppe Sala prenderà parte all’incontro ‘Obiettivo Milano. Verso le comunali’, organizzato dall’associazione ‘Cronisti in Comune’. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Agenzia Dire.