Show your stripes: ecco come il riscaldamento globale è aumentato nei secoli

ROMA – L’andamento del riscaldamento globale spiegato in maniera semplice. Ed Hawkins, professore dell’Università di Reading, ha fatto tesoro dei dati contenuti nel Berkeley Earth temperature dataset e di quelli dei servizi meteorologici nazionali di vari Paesi del mondo e ha così contribuito a realizzare showyourstripes, il sito in cui si può letteralmente visualizzare come ciascuna area della Terra si sia andata riscaldando da almeno due secoli a questa parte (tre per città come Stoccolma e Vienna, che vantano archivi sul clima fin dal XVIII secolo), grazie alla pratica rappresentazione in linee: le blu indicano temperature più fresche, le rosse quelle più calde.

Questa, ad esempio, è l’evoluzione delle temperature rilevate Italia da più di un secolo a questa parte:

Lo scopo del progetto è sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema del riscaldamento e sui rischi connessi ai cambiamenti climatici.

La situazione del pianeta? Eccola qui sotto: