FOTO | Piatti d’oro da 15 mila euro nei beni sequestrati ai Casamonica

Proprio in queste ore, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma, diretta da Angela Altamura, stanno effettuando un minuzioso inventario di tutti i beni sequestrati ai fini della confisca. Tra questi, numerosi candelabri, brocche, servizi di posate d’argento, ma anche svariati servizi di piatti, che sarebbero stati utilizzati in occasione della grande festa organizzata per il compleanno di Guerino Casamonica, che si sarebbe tenuta martedì prossimo. Solo uno dei servizi di piatti, d’oro, ha un valore di circa 15 mila euro.

