Successo per la mostra di Raffaello, le Scuderie del Quirinale prolungano l’apertura fino all’una di notte

ROMA – Grande successo a Roma per la mostra ‘Raffaello 1520-1483′, con oltre 70.000 biglietti venduti e gia’ in sold-out dal primo giorno di riapertura. Per questo motivo, allo scopo di offrire al maggior numero di persone la possibilita’ di ammirare le splendide opere del maestro urbinate straordinariamente riunite a Roma in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, le Scuderie del Quirinale, a partire da venerdi’ 19 giugno, prolungano gli orari di apertura dalle 8 alle 23 durante la settimana, e fino all’una di notte nel fine settimana. Sara’ possibile acquistare i biglietti per le nuove fasce orarie a partire dalle 12 di oggi (giovedi’ 18 giugno). Inoltre, in base al nuovo regolamento definito dopo l’emanazione del Dpcm dell’11 giugno 2020, sara’ possibile ampliare il numero massimo di visitatori per fascia oraria – con ingresso scadenzato ogni 5 minuti- da 6 a 8 persone.

“La mostra dedicata a Raffaello e’ un evento unico sia per l’importanza della ricorrenza sia per la maestosita’ del progetto espositivo, il piu’ grande mai presentato fino ad oggi. Il pubblico ha dimostrato da subito grande entusiasmo ed e’ nostro dovere consentire al maggior numero possibile di persone di prendere parte a questo imperdibile appuntamento, pur sempre nelle piu’ rigorose condizioni di sicurezza”, ha dichiarato Mario De Simoni, presidente di Ales – Scuderie del Quirinale. Le condizioni di visita, valide sin dalla riapertura della mostra, sono definite da uno specifico progetto tecnico-sanitario armonizzato con le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico per assicurare misure straordinarie di sicurezza. All’ingresso i visitatori sono sottoposti a una procedura di triagecon tappetino decontaminante, rilevazione della temperatura corporea mediante termo scanner e sanificazione delle mani. Il biglietto puo’ essere acquistato solo online o tramite le rivendite del circuito VivaTicket. La visita ha una durata di circa 75 minuti, durante i quali i visitatori potranno essere accompagnati dalla nuova audio-guida, disponibile gratuitamente scaricando sul proprio cellulare l’applicazione di Scuderie del Quirinale. La rassegna – la piu’ grande mai tentata fino ad oggi, con oltre 200 opere, tra le quali 120 dello stesso Raffaello – e’ realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi ed e’ curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi, direttore di Scuderie del Quirinale.

LEGGI ANCHE: VIDEO| A Roma riapre la mostra Raffaello 500, Franceschini: “Italia può ripartire con l’arte e la bellezza”