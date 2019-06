VIDEO | Università, alla Cusano seminario su produzioni e programmi tv Rai

ROMA – Giovani, mezzi di comunicazione e “mondo che sta cambiando”. Si dice “molto preoccupato” Massimo Lavatore, vicedirettore di RaiDue, perché “i ragazzi non guardano la televisione, non leggono i giornali, non vanno al cinema e non comprano libri”. Senza passione verso “quei mass media, quelle società o quelle case editrici che poi dovrebbero assumerli. Non si capisce cosa faranno”. È chiaro, ha spiegato il vicedirettore Rai all’agenzia Dire, che “la Tv di flusso, quella tradizionale, può interessare persone di una certa età ma sicuramente non attrae più i giovani”. E quale può essere il veicolo per attrarli nuovamente verso ‘mamma Rai’? Raiplay, ha risposto Lavatore, “una piattaforma che consente di vedere quando si vuole, dove si vuole, con qualsiasi devices, i prodotti della Rai che, per chi non li conosce, alcuni possono essere noiosi, ma tantissimi sono interessanti, soprattutto per il pubblico giovane. Ve lo garantisco”, ha ribadito Lavatore. Inizia così il pomeriggio all’Università Niccolò Cusano dove si parla di budget e pianificazione economica, programmazione, strutture organizzative, palinsesti e garanzie primaverili e autunnali.