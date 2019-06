A Palermo vandalizzata la targa in memoria di Peppino Impastato

ROMA – Dopo appena un giorno dalla sua affissione è stata vandalizzata, a Palermo, una targa dedicata a Peppino Impastato, attivista ucciso dalla mafia nel 1978 a Cinisi. L’episodio, denunciato dal Movimento 5 stelle di Palermo, è avvenuto in una villetta del quartiere Cep, intitolata a Impastato, dove questa mattina la targa è stata ritrovata vandalizzata. “È ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti – spiegano dal M5s Palermo – e per combattere realmente la mafia dobbiamo impegnarci tutti affinché i cittadini reagiscano davanti a eventi del genere. Il Movimento 5 Stelle di Palermo esprime vicinanza a tutti i residenti del Cep, alle scuole, alla parrocchia e all’associazione San Giovanni Apostolo, che ogni giorno con azioni concrete portano avanti i valori di legalità e di rispetto delle istituzioni, per questo atto che oltraggia la memoria di Peppino Impastato, e invita tutte le parti politiche e la cittadinanza a esprimere solidarietà e a mostrare reale vicinanza con la propria presenza”.