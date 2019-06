Le condizioni di Andrea Camilleri sono ancora critiche

ROMA – Sono stabili, ma sempre critiche, le condizioni di Andrea Camilleri, ricoverato da ieri mattina all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco.

Lo scrittore, 93 anni, è attaccato a un respiratore. Questa mattina i medici effettueranno nuovi accertamenti. Alle 12 è previsto il bollettino medico.

LEGGI ANCHE Andrea Camilleri colpito da arresto cardiaco, è in rianimazione

IL BOLLETTINO DELLE ORE 12

“Le condizioni cliniche dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici. Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche. I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione. La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino medico della Asl Roma 1 è previsto per le ore 17″. È quanto si legge nel bollettino medico dell’ospedale Santo Spirito di Roma diffuso oggi alle 12.