Per Salvini la scalinata di Rocky è a Washington e non a Philadelphia, e il web si scatena

ROMA – Il vicepremier Matteo Salvini, in visita negli Stati Uniti, ieri ha visitato il Lincoln Memorial insieme all’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio e ha ricordato quella volta in cui proprio a “Washington visitammo la scalinata di Rocky”. Un errore non da poco, visto che, come Verricchio ha fatto subito notare al leader della Lega, il film con protagonista Sylvester Stallone era ambientato a Philadelphia.

SALVINI E LA SCALINATA DI ROCKY A WASHINGTON

La gaffe ha subito scatenato l’ilarità del web. “Se la scalinata di #Philadelphia ha qualcosa da dire si candidi, si faccia eleggere e poi vediamo. #Rocky”, scrive un utente riprendendo le parole che uso’ il vicepremier in occasione della richiesta di cittadinanza di Ramy lo ‘studente- eroe’ dell’autobus dirottato a San Donato Milanese. E ancora, “Salvini confonde #Washington con #Philadelphia. Succede quando non indossa le felpe con i nomi delle città che visita”.