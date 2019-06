Mafia, clan dettava legge tra Catania e Taormina: 31 arresti

PALERMO – Blitz antimafia della guardia di finanza di Catania nei confronti del clan Cintorino, espressione della famiglia dei Cappello, attivo nel capoluogo etneo, a Calatabiano e nelle cittadine messinesi di Giardini Naxos e Taormina: 31 arrestati, di cui 26 in carcere e cinque ai domiciliari. L’operazione – portata a termine con le fiamme gialle di Taormina e con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, oltre che con il reparto Aeronavale di Palermo – ha portato anche al sequestro preventivo di beni per oltre un milione di euro appartenenti ai clan Cappello-Cintorino e ai Santapaola-Ercolano: tra questi una società di noleggio acquascooter, un bar, un lido balneare a Giardini Naxos e una impresa edile. Le accuse per i 31 sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, usura, rapina e associazione finalizzata al narcotraffico e allo spaccio di droga. I clan controllavano anche il business delle escursioni turistiche con le barche da diporto nel tratto di mare antistante all’Isola Bella di Taormina.