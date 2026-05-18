Usa-Iran, Trump ci ripensa: “Attacco sospeso, sono in corso negoziati seri”

ROMA – Il pressing di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ha spinto a più miti consigli il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. O per lo meno, questa la versione del Tycoon che, dopo aver lanciato – ancora- parole molto scettiche sull’andamento dei negoziati in corso per chiudere definitivamente la partita con l’Iran, poche ore dopo ha rallentato la tensione. Nelle ultime dichiarazioni giunte da Washington infatti, Trump, nel corso di lunedì 18 maggio, ha rivelato che, su richiesta dei tre Paesi arabi alleati, ha deciso di “sospendere il nostro attacco militare pianificato” contro l’Iran, attacco previsto, spiega subito dopo, proprio per il giorno successivo, martedì.

“SONO IN CORSO SERI NEGOZIATI”

“L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mi hanno chiesto di sospendere il nostro attacco militare pianificato contro la Repubblica islamica dell’Iran, previsto per domani, in quanto sono in corso seri negoziati e, a loro avviso, in quanto grandi leader e alleati, si raggiungerà un accordo che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e non solo”, ha dichiarato Trump in un post condiviso su Truth Social.

“Questo accordo includerà, cosa importante, nessuna arma nucleare per l’Iran”, prosegue il post di Trump. E ancora: “”Nel rispetto che nutro per i suddetti leader, ho dato istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo di Stato Maggiore congiunto, Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, che non effettueremo l’attacco all’Iran previsto per domani, ma ho inoltre dato loro istruzioni di tenersi pronti a sferrare un attacco su vasta scala contro l’Iran, in qualsiasi momento, qualora non si raggiunga un accordo accettabile“, ha aggiunto