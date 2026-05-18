Dramma a Torino: un professore si getta dalla finestra sotto gli occhi degli alunni

ROMA – Si è gettato da una finestra al secondo piano della scuola in cui insegnava, una volo fatale verso il cortile interno di un istituto nel centro di Torino. È morto un insegnante di scuola media, così lasciando sotto choc alunni e colleghi del Convitto Umberto I: la tragedia è infatti avvenuta in orario di lezione, intorno alle 15, con la scuola ancora piena di allievi. Tanto che l’istituto ha fatto sapere ai loro genitori, tramite il registro elettronico, di essersi rivolto a un’equipe di psicologi per supportare gli alunni, nella comunicazione del decesso del docente

IL MESSAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI

“Gentili famiglie, vi informiamo che la nostra comunità scolastica è stata colpita dal lutto improvviso di un docente — si legge nella comunicazione alle famiglie- Riteniamo opportuno, vista la delicatezza di questo momento, che eventuali comunicazioni ai bambini/ ragazzi possano essere gestite direttamente dagli adulti di riferimento, con parole semplici e adeguate all’età”.

RESTANO SCONOSCIUTE LE RAGIONI DEL GESTO

Subito dopo l’accaduto, in via Bligny sono intervenuti gli investigatori della polizia, la scientifica e il medico legale per gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie emerse, le indagini e i rilievi avrebbero confermato il gesto volontario del 35enne, escludendo l’ipotesi di un incidente o, peggio, di un omicidio.

Musicista con una carriera internazionale e insegnante di violoncello alla scuola media, resta sconosciuta la ragione che avrebbe spinto il docente – di appena 35 anni- al drammatico gesto.

(photo credit: convitto umberto I /Fb)